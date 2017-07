Vijon replika për plakën e Beratit. Manjani-Lames: E paçi sa malet udhëheqësin

Nga Ylli Manjani





Një përgjigje për Lamen dhe jo vetëm.

Lame,

Je pak konfuz në arsyetim! Më lë të kuptoj se “ske çti bësh gomarit dhe i bie samarit”! Bjeri atij të shkreti gomar ndonjëhere, siç bëje dikur! Mos më nxirr arësye për këtë!





Nejse, fundja bjeri kujt të duash edhe samarëve që kanë vënë partitë (PS e para) në administratë! Ti e di që unë jam gjithmonë kundër samarëve që vetëm mbrojnë gomerët që i vënë se për tjetër punë nuk janë!





Por hallin e kam tek ajo “plaka mediatike”. Ti e di shumë mirë që zgjidhja e hallit të saj shkakton halle tek fqinjët e saj! Ndaj dhe samari (pra zyra e ALUIZNIT) kish hezituar të çelte një sherr ndërmjet fqinjësh! Kishte një letërkëmbim të gjatë kjo çështje. Kishte dhe letra të firmosura nga ti.. Pra plakën nuk e kishit lënë pa përgjigje. Por halli i saj mediatik bëri që ato letrat të shumëzoheshin me zero.





Plaka u be mediatike, sepse ajo u përdor si standart i degjenerimit të shtetit në publik. Udhëheqësi, që e paçi sa malet, e bëri atë plakë kavje mediatike për të parë se sa e mbajnë nervat nënpunësin ligjzbatues! Dhe në fakt nuk e mbajtën, duke treguar se sa e madhe është vrima e çorapit që ka krijuar partia-shtet në administratë.





Ti dhe unë ndajmë të njëjtën shkollë të shtetformimit dhe zgjidhja e hallit në media nuk është shtetformim por shtetdhunim!





Pa dyshim që ti je dakort me këtë.





Të kthehem tek rasti i zyrës, shkruan se i kishe “tërhequr vëmendjen zyrës”?!! Vemendja i tërhiqet drejtuesit more, jo ndërtesës e as kolektivit!!!

Pergjegjësia ligjore është individuale jo kolektive!!





Përgjegjësia quhet kolektive, kur zbulohet ndonje grup kriminal i strukturuar!!! E jo për të justifikuar drejtorin hajt ti biem zyrës!





Përgjegjësitë kolektive janë syndroma të këqia, ti më mirë se kushdo e di! Sa raste nga historia e komandatit ke rrefyer me përgjegjësi kolektive?!





Është e keqe kjo gjë o Lame! Shumë e keqe! Unë nuk të akuzoj ty si ndjekës i komandatit, por praktika që ke firmosur i shërben vetëm kultit të udhëheqësit, nga i cili ke ditur edhe të ndahesh.





Dhe më në fund, vrimat e çorapeve të administratës do mbyllen vetëm duke i hequr asaj çorapet politike dhe duke i veshur corapet e më të diturve, të mençurve, punëtorëve dhe shërbyesve të përgjegjshëm! Nësëe çorapet politike të derisotme do ti zëvendësoni me çorape të reja të që i sjell partia e vetme që qeveris, skeni mbyllur asnje vrimë, por keni krijuar një gropë! Hoqët tepsinë por krijuat govatën! Natyrisht nuk je ti autori i saj, por nuk dua që tē jesh kontribuesi!





Fillimi është i keq! Drejtorët e rinj që po emëroni (ende jo ti) janë supër politikë! Besnikë jo thjesht të partisë por të udhëheqësit!





E që të mos e zgjas më, këshilla ime për ty është të kthehesh tek shtetari! Nuk bëhesh populist ti! Nuk të shkon!