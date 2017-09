Vijnë në Tiranë ekspertët e ONM

Që nga kjo javë, vëzhguesit e emëruar nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit për mbikëqyrjen e procesit të vetingut do të vijnë në Shqipëri për detyrën e tyre afatgjatë. Vendosja në Tiranë e gjithë ekipit prej tetë vëzhguesish (shtatë nga gjyqësorët e shteteve anëtare të BE-së dhe një nga gjyqësori i SHBA-ve) do të përfundojë gjatë javëve të ardhshme, bashkë me mbërritjen e stafit ndihmës për kryerjen e detyrave siç parashikohen në legjislacionin kombëtar.





Vëzhguesit afatgjatë:





John S. Leonardo (SHBA)





Theo Jacobs (Belgjikë)





Ferdinando Buatier de Mongeot (Itali)





Elka Ermenkova (Bullgari)





Branko Hrvatin (Kroaci)





Hans Kijlstra (Holandë)





Mia Roessingh-Bakels (Holandë)