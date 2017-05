Vëzhgimi i "BOOM" - Skandal/ Personeli në fushatën e Ramës! Qendra shëndetësore mbyllur

Emisioni investigativ BOOM, në RTV Ora News sjell me prova përdorimin e administratës në fushatën zgjedhore. Grupi i xhirimit ishte në qendrën shëndetësore 1 në Lushnje, ku stafi i këtij institucioni brenda orarit të punës kishte shkuar në një takim elektoral të Partisë Socialiste në qytetin e Fierit, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Rama.

Organizatorja: Më thanë që kishit filmuar dhe po bënit debate me personat.

