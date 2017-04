Vetingu, kualifikohen 84 kandidatë, kalojnë Shpresa Beçaj e Ina Rama

Avokati i Popullit përfundon vlerësimin e dokumentacionit dhe ia kalon listën ekspertëve ndërkombëtarë. Më pas, emrat do të shkojnë në Kuvend





Ekspertët e institucionit të Avokatit të Popullit, nën monitorimin e ekspertëve të ONM-së, përfunduan punën për vlerësimin e dokumentacionit të dorëzuar për plotësimin e kritereve ligjore nga 103 kandidatë aplikantë, për institucionet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ky proces u mbështet mbi bazë të Vendimit nr.18/2017 të Kuvendit, “Për kthimin e dosjeve të kandidatëve që kanë shprehur interesin për të kandiduar për institucionet e Rivlerësimit tek Avokati i Popullit për riplotësim të dokumentacionit”, si dhe në bazë të ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”.







“Pas përfundimit të këtij procesi rezulton se numri i kandidatëve që kanë plotësuar kriteret formale ka shkuar në 84. Ndërsa 109 kandidatë aplikantë nuk i kanë përmbushur kriteret formale”, tha Avokati i Popullit, Igli Totozani. Ai tha se, nëse në insitucion, gjatë këtyre ditëve, do të mbërrijnë zarfe me dokumenta kandidatësh, që mbajnë vulën e postës me datën e dorëzimit brenda 27 Marsit, (që është edhe afati ligjor i pranimit të tyre), këto dokumente do të konsiderohen të vlefshme, si dhe do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit, së bashku me ekspertët e ONM-së.





Mes emrave spikasin edhe ato të ish-kryetares së Gjykatës së Lartë, Shpresa Beçaj dhe ish-kryeprokurores, Ina Rama. Ato janë kualifikuar për në fazën tjetër nga Avokati i Popullit.





Aktualisht i është dorëzuar ONM-së lista me emrat e kandidatëve, të cilët i kanë plotësuar kriteret formale, lista e kandidatëve, që nuk i kanë plotësuar kriteret formale sipas ligjit, procesverbali i dorëzimit të dosjeve dhe letra përcjellëse e dokumentacionit, drejtuar znj. Genoveva Ruiz Calavera, kryetare e Bordit të ONM-së.





“Sikundër edhe herën e parë, edhe në këtë fazë puna e ekspertëve të institucionit u realizua me korrektesë dhe përkushtim. Gjatë ditëve të pranimit të dokumentacionit ata kontaktuan me e-maile të personalizuar, si dhe në telefon me 164 aplikantët, që nuk plotësuan kriteret formale gjatë fazës së parë, duke i vënë në dijeni, në mënyrë të detajuar për dokumentacionin që u mungonte. Gjithashtu, kandidatët janë asistuar gjatë gjithë kohës, për dorëzimin e dokumentacionit të duhur”, tha Totozani.





Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit (ONM) përshëndet përfundimin e aktiviteteve nga komisioni vlerësues në Zyrën e Avokatit të Popullit, në kuadrin e procesit për krijimin e institucioneve të vetingut. Gjatë ditëve të fundit, nën mbikëqyrjen nga afër të ekipit të vëzhguesve ndërkombëtarë të ONM-së komisioni i vlerësimit ka shqyrtuar dorëzimet e dokumenteve të certifikuara nga mbi njëqind aplikues.





Reagimi i ONM-së

“Pa paragjykuar vlerësimin e fundit procedural nga vëzhguesit ndërkombëtarë, që aktualisht po përgatitet, bazuar në gjetjet fillestare, ONM-ja e lavdëron edhe një herë punën shumë të plotë, të saktë dhe profesionale të komisionit të vlerësimit pranë Zyrës së Avokatit të Popullit. Shqyrtimi i certifikatave të paraqitura nga kandidatët për të plotësuar dosjet e tyre të aplikimit është kryer me kujdes, në përputhje me funksionin shqyrtues që pasoi thirrjen e parë dhe bazuar në kriteret e parashikuara në kuadrin përkatës legjislativ”, thuhet në një deklaratë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.





Vëzhguesit ndërkombëtarë të ONM-së bënë të ditur se do të procedojnë tani me shqyrtimin e tyre të pavarur të të gjithë dokumenteve të paraqitura. “Pas përfundimit të këtij procesi, po të jetë nevoja, Avokatit të Popullit do t’i paraqitet një vlerësim i përditësuar dhe i arsyetuar, si dhe rekomandime për t’ia transmetuar në mënyrë konfidenciale Kuvendit të Shqipërisë”, thuhet në deklaratë.





ONM konfirmoi se ka vazhduar përgatitjet për ardhjen e vëzhguesve ndërkombëtarë afatgjatë që do t’u bashkëngjiten institucioneve të Vetingut. “Nisja e procesit të Vetingut do të jetë me rëndësi historike për Shqipërinë. Qytetarët e vendit meritojnë një gjyqësor vërtet të pavarur, efikas, të përgjegjshëm dhe plotësisht profesional. Rivlerësimi i gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve është vendimtar për ta arritur këtë objektiv dhe do të nisë pa vonesa të mëtejshme. ONM-ja po punon me themel për të përfunduar rishikimin e gjithë dosjeve të aplikimeve të konsoliduara rishtas dhe për t’i mundësuar Kuvendit të fillojë shqyrtimin e kandidatëve”, thuhet në deklaratë.





Aplikantët që përmbushin kriteret formale

1 - Arben Lena, aplikon për pozicionin Komision i Pavarur dhe Kolegji Apelimi.

2 - Albana Shtylla, aplikon për Kolegj Apelimi.

3 - Albana Tushe, aplikon për Komision i Pavarur, Komisioner Publik, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

4 - Aldona Sylaj, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

5 - Alion Cenolli, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

6 - Alma Faskaj (Vokopola), për të gjitha pozicionet.

7 - Ardian Hajdari, aplikon për Kolegj Apelimi dhe Komisioner Publik.

8 - Ardita Alsula, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

9 - Artan Gjylbegaj, për të gjitha pozicionet.

10 - Arte Gjonaj, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

11 - Betula Toto, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

12 - Bledar Cenameri, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

13 - Brunilda Lilo, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

14 - Brunilda Bekteshi Vasha, për të gjitha pozicionet.

15 - Bujar Madani, për të gjitha pozicionet.

16 - Darjel Sina, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

17 - Dedë Kasneci, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

18 - Diana Dervishi, për të gjitha pozicionet.

19 - Donald Xhelili, për të gjitha pozicionet.

20 - Edlira Bylo Grabovaj, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

21 - Edmond Kasmi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

22 - Eljona Lloja, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

23 - Elvis Zaimi, për të gjitha pozicionet.

24 - Enkeleida Goxhaj, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

25 - Erin Çaku, për të gjitha pozicionet.

26 - Erjona Canaj, aplikon për Komisioner Publik.

27 - Ermira Deçka, aplikon për Kolegj Apelimi.

28 - Etleda Çiftja, për të gjitha pozicionet.

29 - Etleva Paplekaj, për të gjitha pozicionet.

30 - Eva Dyrmishi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

31 - Fatmira Luli, për të gjitha pozicionet.

32 - Fatos Dervishi, aplikon për Kolegj Apelimi.

33 - Firdes Shuli, për të gjitha pozicionet.

34 - Florian Ballhysa, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

35 - Fredi Mirashi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

36 - Genci Bilali, për të gjitha pozicionet.

37 - Genta Tafa (Bungo), për të gjitha pozicionet.

38 - Gentian Gurra, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

39 - Gëzim Cenaj, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

40 - Heral Saraçi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

41 - Ina Rama, aplikon për Kolegj Apelimi.

42 - Irena Nino, për të gjitha pozicionet.

43 - Juelda Lamçe, aplikon për Komisioner Publik.

44 - Julinda Mansaku, aplikon për Komisioner Publik.

45 - Kestrin Katro, aplikon për Kolegj Apelimi.

46 - Klara Mullaj, për të gjitha pozicionet.

47 - Lindita Xhillari (Hanku), aplikon për Komision i Pavarur.

48 - Lindita Blinishti, për të gjitha pozicionet.

49 - Liri Llukani, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

50 - Luan Daci, për të gjitha pozicionet.

51 - Lulzim Hamitaj, për të gjitha pozicionet.

52 - Mimoza Tasi, për të gjitha pozicionet.

53 - Mirion Theodhosi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

54 - Monika Meça, aplikon për Kolegj i Apelimit.

55 - Natasha Mulaj, për të gjitha pozicionet.

56 - Nejla Peka, për të gjitha pozicionet.

57 - Nertila Sadedini, për të gjitha pozicionet.

58 - Nertila Mete, aplikon për Komision të Pavarur, Komisioner Publik, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

59 - Noreta Kalcuni, për të gjitha pozicionet.

60 - Olsi Komici, për të gjitha pozicionet.

61 - Orjela Shishi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

62 - Pal Shkambi, për të gjitha pozicionet.

63 - Pamela Qirko, për të gjitha pozicionet.

64 - Petrit Agaj, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

65 - Rezarta Tahiraj, aplikon për Kolegj i Apelimit.

66 - Rezarta Abdiu, për të gjitha pozicionet.

67 - Roland Gjoni, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

68 - Roland Ilia, aplikon për Komision të Pavarur, Kolegj Apelimi.

69 - Rovena Pregja, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

70 - Rozeta Ivanova, aplikon për Komision i Pavarur.

71 - Sergjio Mazreku, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

72 - Shefqet Dida, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

73 - Shpresa Beçaj, aplikon për Kolegj i Apelimit.

74 - Shqipe Halilaj, aplikon për Komision të Pavarur, Kolegj Apelimi.

75 - Sokol Çomo, aplikon për Kolegj Apelimi.

76 - Sokol Lamaj, për të gjitha pozicionet.

77 - Suela Zhegu, për të gjitha pozicionet.

78 - Suzana Hoxha, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

79 - Suzana Pasha Hoti, për të gjitha pozicionet.

80 - Valbona Sanxhaktari, për të gjitha pozicionet.

81 - Valbona Legisi, aplikon për të gjitha pozicionet, plotëson kushtet vetëm për Komisioner Publik.

82 - Vojo Malo, për të gjitha pozicionet.

83 - Xhensila Pine, për të gjitha pozicionet.