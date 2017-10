Vendosja e TVSH për biznesin e vogël, Basha: Rama të tregojë sa para u ka dhënë oligarkëve

Kryetari i Partisë Demokratike i është përgjigjur deklaratës së kryeministrit Rama, i cili lajmëroi se nuk do të ketë asnjë biznes që nuk do të paguajë TVSH. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, Basha u shpreh se Rama bën mirë t’u bëjë të ditur shqiptarëve sa para u dha nga buxheti oligarkëve, në vend që të kërcënojë sipërmarrësit e vegjël. “Në vend që të kërcënojë sipërmarrësit e vegjël që punojnë sa për të mbajtur gjallë familjet e tyre, Edi Rama duhet t’u bëjë të ditur shqiptarëve, sa para u ka dhënë nga buxheti i shtetit oligarkëve këto katër vite; oligarkët e shëndetësisë e të ilaçeve, oligarkët e ndërtimit, oligarkët e koncesioneve, oligarkët e naftës dhe të telekomunikacionit.