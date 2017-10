Vasili-Ramës: Ke kohë deri të mërkurën për të vendosur drejtësi

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar ndaj deklaratave të bëra nga kryeministri Rama në takimin me drejtuesit e policisë.





Përmes një deklarate për mediat, ai i ka bërë një paralajmërim të fortë kreut të qeverisë. Vasili i ka kërkuar kryeministrit Rama që të tregohet i kujdesshëm.





Për kryetarin e grupit të LSI prova e fortë e Ramës nëse do drejtësi është të mërkurën nëse do të votojë pro kërkesës së prokurorisë për arrestimin e Tahirit.