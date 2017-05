Varrimi i Kadelit, Meta: S’e mendoja kurrë, që do vija në Lezhë e nuk do më prisje

Miq dhe politikanë i dhanë lamtumirën e fundit deputetit të LSI-së Gjovalin Kadeli. U nda nga jeta në moshën 53 vjeçare nga një sëmundje e rëndë





Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, mori pjesë në ceremoninë e varrimit të deputetit të LSI-së, Gjovalin Kadeli, i ndarë nga jeta pak ditë më parë pas një sëmundjeje të rëndë.