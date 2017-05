Vangjel Tavo: LSI forcë e parë. Bashkohuni me fituesit

Deputeti i LSI-së Vangjel Tavo ka nisur prej disa javësh fushatën dhe takimet me votuesit e në Qarkun e Gjirokastrës. Së bashku me ekipin e kandidatëve të LSI-së në këtë qark, Tavo ka zhvilluar takime ku ka prezantuar programin e kësaj force politike. Punësimi dhe investimet janë prioritetet e LSI-së në këtë qark.





Ndryshe nga forcat e tjera politike, LSI ka përzgjedhur në këtë qark kandidatë që kanë lidhje të forta më zonën elektorale dhe nuk janë importuar nga Tirana apo qarqet e tjera. Kjo bënë që premtimet në fushatë të jenë më realiste.





“LSI është dhe do vazhdojë të jetë forca e PARË politike në qarkun e Gjirokastrës! Bashkohu edhe ti me NE! Bashkohu me FITUESIT!”,- shkruan Tavo në Facebook.





Kandidatët e LSI në Gjirokastër:





VANGJEL TAVO





EDIOLA BRAHA





GJERGJI PETRO





ENTELA IBRAHIMI