Valentin Macaj: Ja si zhvat Drejtoria e Burgjeve punonjësit e saj

Kryetari i Sindikatës së Policisë së Burgjeve, Valentin Macaj denoncon në gazetën “Telegraf” një shkelje të rëndë që është konstatuar me kontratën e telefonit





Kryetari i sindikatës së Policisë së Burgjeve, Valentin Macaj i është drejtuar me një denoncim konkret gazetës “Telegraf”. Prej disa kohësh ka kryer hetime administrative si sindikatë dhe në përfundim, pasi ka marrë edhe ankesa të shumta të punonjësve të policisë së burgjeve, ka dalë me një deklaratë konkrete, ku kërkon zgjidhjen e çështjes mes Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe kompanisë celulare, që, sikundër shprehet Macaj, drejtohet nga gjermanët. Macaj thotë në materialin e dërguar, se prej viti 2015 pa dëshirën e tyre, punonjësit e burgjeve kanë firmosur kontrata për numra telefoni të lidhura me kompaninë. Kontratat sipas Macaj janë lidhur mes Drejtorisë së Burgjeve dhe kompanisë, ndërkohë që punonjësve u është servirur si një gjë e domosdoshme dhe e detyrueshme. Ai shprehet se të ndodhur përballë presionit të drejtuesve, kanë pranuar të firmosin, ndërkohë që prej dy vitesh vazhdojnë të paguajnë afrofe për numra të cilët nuk janë në përdorim.





Pagesat afrofe në favor të kompanisë