Urdhri i Ramës: Jo dosje tenderësh e koncesionesh te ministrat e PD

Përparim HALILI





Rama, urdhër ministrive që i fali PD-së: Mos jepni asnjë dosje koncesionesh, tenderësh, emërimesh





Për të përligjur bllokimin, do t’u jepet leja vjetore shefave, duke lënë nga 1 punonjës figurant në zyrat e protokolleve





- Ultimatum u është dhënë zyrave të Protokollit të Ministrisë së Brendshme e Ministrisë së Shëndetësisë, për të “izoluar” dosjet me të dhënat për hashashin, shkarkimin e drejtuesve të policisë, të “Check-up”, Hemodializës, Rimbursimit të TVSH së ilaçeve, laboratorëve, Kartës së Shëndetit dhe Recetës Elektronike, për periudhën që “ministrat teknikë” të PD, do të marrë çelësat e si “kujdestar” i kësaj ministrie. (“roje operative”)