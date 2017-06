Trump mbikëqyr zgjedhjet në Shqipëri, në krye të misionit vjen ‘buldozeri’, ja kë takon të hënën Hoyt Yee

Një shenjë u dha në fakt edhe në intervistën e analistit të njohur Daniel Server, i cili deklaroi se është ende e parakohshme që Albini të formojë qeverinë.





Ndërkaq, pas Prishtinës, Hoyt Yee mbërrin në Tiranë, ku do të shikojë live vullnetin e shqiptarëve se kujt do tu japë të fuqinë e drejtimit të vendit.





Hoyt Yee do të drejtojë misionin e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e 25 qershorit, ku pritet të shkojë në vendet e cilësuara si “të nxehta”, ku dhe do të japë një mesazh të rëndësishëm publik.





Ndërkaq, ditën e hënë pritet që Hoyt Yee të takohet me Edi Ramën dhe Lulzim Bashën për të rinovuar marrëveshjen e tyre pas zgjedhore, e cila pikërisht nga rezultati do të ketë formën dhe peshën e tij.





Edhe nëse nuk do të ketë një bashkëqeverisje PD-PS, tashmë është e vendosur që Rama e Basha do të firmosin me shkrim angazhimin e tyre për të implementuar deri në fund reformën në drejtësi.





Kjo do të thotë që me votat e PD-së dhe PD-së do të zgjidhet Kryeprokurori i ri që kërkon 84 vota, do të zgjidhet Kryeprokurori i ri Special që kërkon 84 vota, do të zgjidhet Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit që kërkon 84 vota, do të zgjidhen anëtarët e Këshillit të Prokurorisë dhe anëtarët e Këshillit të Lartë gjyqësor që duan sërish 84 vota.





Ndërkaq pezull është edhe seanca e Gjykatës Kushtetuese për vettingun, për të cilën amerikanët janë të shqetësuar.





Ndaj Hoyt Yee vjen në Ballkan me një gradë më shumë presidenciale, siç duket për ta fuqizuar më shumë.