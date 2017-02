Tre ditë në Tiranë - Axhenda e Fleckenstein, me interes takimi i pasdites me Bashën

Sikundër edhe paralajmëroi në twitter, eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein, do të ketë një axhendë të ngjeshur takimesh në ditën e parë të vizitës në vendin tonë.





Takimin e parë raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, do ta ketë me shefin e qeverisë Rama, në orën 10:45.





Axhenda e takimeve do të vijojë me një takim me kreun e Kuvendit Ilir Meta në orën 11:45.





Në orën 15:45, eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein do të zhvillojë një takim me Ministren e Integrimit, Klajda Gjosha.





Mësohet se Fleckenstein ka parashikuar një takim gjatë pasdites dhe me liderin e opozitës Lulzim Basha, por nuk ka një orar të përcaktuar.





Takimi pritet me interes në një kohë që opozita ka hyrë në ditën e katërt të protestës.