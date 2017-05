Totozani letër Haritos: Administrata, jo fushatë në orarin e punës

Në vijim të paketës së rekomandimeve për procesin e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare në vend,





Avokati i Popullit, Igli Totozani i rekomandon Ministres Milena Harito dhe të gjithë Kryebashkiakëve të marrin masat për mospërfshirjen e punonjësve të Administratës Publike Qendrore dhe Vendore në fushatë elektorale në orarin zyrtar të punës.





Totozani thekson se në rast se do të konstatohen raste konkrete, kërkojmë marrjen e masave disiplinore në përputhje me dispozitat e Kodit të Punës apo Nepunësit Civil ndaj punonjësve që anashkalojnë detyrat dhe misionin e tyre të ngarkuar nga Kushtetuta dhe Ligjet e tjera.