Topalli: Dekriminalizimi erdhi nga presioni ndërkombëtar e jo nga vullneti politik

Deputetja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, ka dhënë vlerësimet e saj sa i takon vendimit të sotëm të KQZ-së. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ajo shkruan se vendimi i sotëm për dekriminalizimin është shumë i vonuar dhe ky akt ka ardhur në sajë të presionit nderkombëtar dhe aspak nga vullneti politik.



"1. Vendimi i sotem per dekriminalizimin shume i vonuar, vjen nga presioni nderkombetar dhe jo nga vullnet politik qeveritar.



2. Ky vendim eshte mesazh serioz per kreret e forcave politike qe vendosin listat e deputeteve.



3. Ne Kuvend dhe ne administrate ka shume te tjere me nje te kaluar shume me te dyshimte.



4. Kur filloi beteja per ate qe me vone u quajt dekriminalizim, kishte vetem 2-3 zera qe permendnin emra ne Kuvend. Te tjeret ne ate kohe, ne rastin me te mire heshtnin", përfundon ajo.