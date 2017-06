Tirana dhe Shkodra, dy qarqet ku PS, PD, dhe LSI po luftojnë “dhëmbë për dhëmbë” për 1 mandat

Kur procesi i numërimit të kutive po shkon drejt fundit (4582/5362) tre partitë kryesore politike, PS, PD dhe LSI po luftojnë “dhëmbë për dhëmbë” për të marrë nga 1 mandat, respektivisht në Qarkun e Shkodrës dhe në atë të Tiranës

konkretisht në Shkodër “beteja” votë për votë po zhvillohet mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike se kush do ta fitojë mandatin e 5-të në këtë qark që rrjedhimisht do përcaktonte edhe fituesin.Siç konstatohet nga numërimi i 327 nga 421 kutive, PD e ka siguruar tashmë mandatin e 5-të (Nard Ndoka) me një diferencë shumë të ngushtë prej vetëm 3 votash larg nga PS-ja, e cila ka renditur të pestin në listën e saj, Luan Harushën.





Deri në numërimin e kutisë së 327-të në këtë qark, mandati i 5-të ka kaluar sa tek PD, tek PS duke e bërë mjaft interesante “luftën” e votave mes tyre, raporton “BalkanWeb”.