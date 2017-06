Tërheqja e kandidatit të PSD në Vlorë, Berisha: Taktikë e kotë, Rama i gjashti nuk e merr mandatin

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot në faqen e tij të ‘Facebook’-ut ka komentuar dorëheqjen e kandidatit për deputet të PSD-së në Vlorë, Leonard Beqiri.





Sipas Berishës, ven dimi për dorëheqjen e tij erdhi si akti kurbani nga ana e kryeministrit Edi Rama, me qëllim që ky i fundit të fitojë mandatin e tij si deputet, pasi ndodhet i gjashti në listë.





MESAZHI I BERISHËS

A do ta fuse dot Leonard Beqiri, Ramen ne Parlament ?

Te dashur miq, dje pas tratativash intensive, ne nje akt kurbani per Edi Ramen, Leonard Beqiri papritmas dha doreheqjen si kandidat per deputet i PSD. Kjo doreheqje, qe ra si rrufe ne qiell te hapur, ka vetem nje qellim; rritjen sado pak te shanseve per Edi Ramen, i gjashti ne listen e PS, per te marre mandatin e deputetit.