Takimi Rama-Llalla/ Kryeprokurori jep emra: Po hetojmë prej muajsh…

Zbardhet takimi mes kryeprokurorit Adriatik Llalla dhe kryeministrit Edi Rama.





Sipas njoftimit për mediat, “Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla, ka zhvilluar një takim me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, me kërkesë të kreut të Qeverisë”.





Në fokus të takimit, thuhet në njoftim, ishte “diskutimi mbi kërkesën e subjektit politik, Partia Demokratike, lidhur me verifikimin e thelluar në kuadër të ligjit të njohur si “Për Dekriminalizimin”, për deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, Aqif Rakipi”.

“Llalla vuri në dijeni Kryeministrin se Prokuroria e Përgjithshme ka nisur verifikimin e thelluar ndaj deputetit Aqif Rakipi disa muaj më parë. Procedura e verifikimit për këtë subjekt është ende në zhvillim, pasi Sektori i Posaçëm për “Dekriminalizimin” në Prokurorinë e Përgjithshme është ende në pritje të përgjigjeve nga ana e disa prej autoriteteve të huaja, të cilave u është kërkuar informacion.





Në takim, Llalla shprehu garancitë e plota se Prokuroria e Përgjithshme do të vijojë të kryejë verifikimet e thelluara për të gjitha rastet që do i paraqiten me kërkesë të subjekteve të njohur nga ligji, si edhe me iniciativën e saj, kur informacioni sigurohet nga të dhënat që përpunon institucioni i Prokurorisë.