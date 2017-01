Takim me Presidentin e Senatit - Hatch-Metës: Administrata e re do t’i kushtojë vëmendje Shqipërisë







Today

Presidenti i Senatit në SHBA Orrin Hatch, priti kreun e Kuvendit Ilir Meta. Gjatë bashkëbisedimit, zyrtari i lartë amerikan tha se administrata e re do t’i kushtojë vëmendje Shqipërisë dhe aleatëve.

Hatch:Kenaqësi që merrni pjesë në inagurimin e Presidentit Trump. Administrata e re do t’i kushtojë vëmendje Shqipërisë dhe aleatëve. Të rrisim bashkëpunimin në siguri e tregeti. Senati i SHBA mbështet partneritetin në rritje të dy vendeve

Nga ana e tij, Ilir Meta uroi Presidentin Hatch për zgjedhjet dhe tha se bashkëpunimi mes dy vendeve do të jetë në rritje.

Meta: Inagurimi i Presidentit Trump është me rëndësi jo vetem për SHBA. Besojmë në bashkëpunimin në rritje për të ardhmen midis 2 vendeve. Angazhimi i SHBA shumë i rëndësishëm për paqen e sigurinë e rajonit.