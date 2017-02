S&P mbi borxhin botëror: Pritet të arrijë nivel rekord të lartë për këtë vit

Agjencia e vlerësimit të kreditit S&P, thekson se borxhi sovran në të gjithë botën pritet të arrijë një rekord të ri prej 44 trilionë dollarë këtë vit, pavarësisht një rënie të vogël në huamarrjet vjetore të Qeverive. Huamarrja për këtë vit, sipas agjencisë, ka gjasa të arrijë 6.8 trilionë dollarë, në rënie me rreth 4% nga 2016.





Megjithatë, nivelet totale të borxhit pritet të rriten. Standard & Poor’s projekton një rritje në rreth 44.3 trilionë dollarë. Shtetet e Bashkuara, me 2.2 trilionë dollarë dhe Japonia me 1.8 trilionë, do të jenë përsëri huamarrësit më të mëdhenj këtë vit, duke përbërë për 60% të totalit, ndjekur nga Kina, Italia dhe Franca. Analistët e Standard & Poor’s theksojnë shkallën gjigante të huamarrjes nga SHBA duke përdorur kalendarin.





Sipas tyre, nëse emetimi i Shteteve të Bashkuara do të shpërndahej në mënyrë të barabartë përgjatë vitit, do të mbulonte nevojat e Zvicrës për huamarrje për të gjithë 2017-ën që më datë 1 Janar, të Brazilit më datë 30 Janar dhe Italisë më datë 17 Shkurt.