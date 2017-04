"Skafi i kapur në Karaburun me 1 ton drogë ishte i vëllait të Fatmir Xhafajt"

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë sot një denoncim në faqen e tij zyrtare në ‘Facebook’, ndërsa ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital. Berisha ka akuzuar vëllain e ministrit të ri të Drejtësisë, Fatmir Xhafajt, se skafi me 1 ton drogë në Karaburun ishte i Agron Xhafajt. Sipas Berishës, policia hesht dhe ushtron terror të mos përmendet emri i vëllait të Fatmir Xhafajt.





MESAZHI I BERISHËS

Skafi me 1 ton droge ne Karaburun ishte i Agron Xhafes!

Oficeri dixhital denoncon:

Agron Xhafen, vellain e Fatmir Xhafes si

– pronarin e skafit me 1 ton droge te kapur ne Karaburun

– njeri nga skafistet u gjend i mbytur kurse tjeteri eshte zhdukur

– policia hesht dhe ushtron terror te mos permendet vellacko Agroni! sb