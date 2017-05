Si qëndron e vërteta e sherrit në shkollë? Meta e Blushi me dy versione të ndryshme

Presidenti i vendit Ilir Meta ka dhene nje tjeter version ne studion e “Opinion”, te asaj qe ka deklaruar Ben Blushi me heret, sherri ne shkolle mes te dyve, pasi kane qene shoke klase ne gjimnaz.





Fevziu: Ke pasur marrëdhënie të këqija me Ben Blushin?





Meta: Jo nuk e mbaj mend. Mbaj mend në shkollë të mesme. Dhe marrëdhëniet tona kanë qenë shumë të mira. Unë kam qenë shumë i dashur. Kemi qenë të mesmen te “Sami Frashëri”





Gjatë një interviste mediatike të bërë në datën 07 mars 2016, në INtv, ndërsa fliste për marrëdheniet e tij me Metën, kryetar Parlamenti, deputeti Ben Blushi ka treguar, ndër të tjera, një zënie me grushta me ish shokun e shkollës.





“Histori të vjetra”, e ka nisur rrëfimin Blushi, duke vijuar: ”Me Ilir Metën kemi vetëm dy gjëra të përbashkëta, që kemi qenë të dy gjimnazistë dhe që të dy i kemi selitë e partive tek rruga “Sami Frashëri”. Është koicidencë, ne jemi fiks përballë tyre”.