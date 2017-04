Shtyhet mbledhja e përbashkët Shqipëri-Kosovë për këtë arsye

Mbledhja e qeverive të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, e cila ishte caktuar për tu mbajtur në datën 24 prill 2017, në qytetin eVlorës është shtyrë për një datë të pacaktuar. Lajmin e kanë raportuar mediat kosovare, të cilat i janë referuar burimeve zyrtare të qeverisë së Kosovës.

Zyra për komunikim me publikun e Kryeministrit Mustafa ka bërë të ditur për se kjo mbledhje është shtyrë për shkakun se kryeministri i qeverisë kosovare, Isa Mustafa, ditën kur është caktuar mbledhja e përbashkët me homologun Rama, do të jetë për një vizitë pune në Bruksel.