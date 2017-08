Shqipëria, superlavatriçja e parave të pista të Rilindjes

Partia ZGJIDHJA e drejtuar nga Koço Kokëdhima, e cilësoi Shqipërinë, superlavatriçe të parave të pista të Rilindjes, duke iu referuar renditjes në Indeksin Kundër Pastrimit të Parave, hartuar nga Instituti i Bazelit për Qeverisje. Shqipëria ishte sivjet në vendin e 85-të, ose mes 15 vendeve me rrezik më të lartë në Evropë dhe Azinë Qendrore.





Reagimi i partisë ZGJIDHJA:

Një tjetër “sukses madhështor” i qeverisjes së Rilindjes. Një tjetër medalje turpi në gjoksin e kryeministrit Edi Rama. Pas renditjes në vend të parë si vendi me superprodhim kanabisi, vendi me më shumë azilkërkues ndër vendet që nuk janë në luftë, të emigrantëve për numër popullsie, të kufizimit të lirive ekonomike dhe politike, mjerimit, skamjes dhe shpresëvrarëve, Shqipëria është shndërruar në superlavatriçen e parave të pista të krimit dhe mafies. Analiza për Indeksin Kundër Pastrimit të Parave, hartuar nga Instituti i Bazelit për Qeverisje, e renditi sivjet Shqipërinë në vendin e 85-të , ose mes 15 vendeve me rrezik më të lartë në Evropë dhe Azinë Qendrore, që do të thotë se në vend ka vijuar pastrimi i parave të pista, korrupsioni në ekonomi dhe rreziku që këto të ardhura të përdoren edhe për terrorizmin.





Ky është një rezultat që nuk i surprizon shqiptarët. Nën qeverisjen e Rilindjes, qindra milionë euro me prejardhje nga trafiku i drogës dhe krime të tjera, hynë në ekonominë kombëtare, u pastruan dhe u përdorën si oksigjen për një vend që eksporton vetëm drogë dhe krim. Kjo sasi e pamasë parash të pista gremisi edhe monedhën e përbashkët evropiane dhe valutat e tjera, sepse ato u përdorën për të blerë votat e 25 qershorit, që do t’i jepnin Rilindjes edhe një mandat tjetër qeverisës.