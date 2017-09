Shpërthen ish-studenti i Dhjetorit '90, Arbër Malltezi

Nese ky lajm eshte i vertete dhe jane shitur qysh sot, seancen e pare te kuvendit 3 deputete te opozites, atehere nuk eshte me faji i edvinit qe si hajdut blen dhe korrupton, por i PD qe e krijuam me mund, sakrifica dhe perballje me kucedren komuniste por qe tani i eshte thyer busulla morale. Si do motivojme njerezit e thjeshte kur ata shohin qe dalin ca zuzare qe shkojne sipas parase se piste te edvinit? Pse do votojne PD kur njerezit e thjeshte mund te bejne fare lehte te njejten gje qe benkan ca zuzare? Zoti me dhente qetesine dhe durimin qe mos marr vesh dhe mos me dalin perballe ata zuzare qe u shiten per para droge qysh diten e pare. Turp dhe trishtim! Palacollek