Shkodër/ Karta e identitetit në kembim të 50 eurove

Nga ky automjet qe ka levizur gjate dites se premte ne lagjen Kiras dhe disa zona te qytetit Shkoder eshte bere regjistrimi i qytetareve permes kartave te identitetit dhe me pas ju eshte dhene 50 euro.





Gjithçka eshte kryer ne kembim te votes me 25 qershor per subjektin politik PSD. Pak ore me vone e njejta skene ka qene prezente ne 2 lagje periferike edhe nga perfaqesues te PS me argumentin se po shperndajne çekun e parave te permbytjeve.