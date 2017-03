Pas mbledhjes së kryesisë, Rama zbuloi emrat e ministrave të rinj të qeverisë. Kështu Fatmir Xhafa do të jetë Ministër i Brendshem, në vend të Saimir Tahirit, Olta Xhaçka do të jetë Ministre e Mirëqënies Sociale në postin që mbante deri dje Blendi Klosi, Eduart Shalsi merr postin e Ministrit të Çështjeve Vendore, ndërsa Ogerta Manastirliu do të jetë Ministre e Shëndetësisë.