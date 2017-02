Shenjat e gishtave për dekriminalizimin. Prokuroria, kërkesë 8 të zgjedhurve

Prokuroria e Përgjithshme ka paraqitur zyrtarisht pranë Kuvendit kërkesën për 8 të zgjedhur, 5 deputetë dhe 3 kryebashkiakë, për t’u paraqitur në prokurori për të dhënë zyrtarisht shenjat e gishtërinjve, në kuadër të hetimit të hapur sipas ligjit të Dekriminalizimit.