SHBA uron Serbinë, nuk përmendet anëtarësimi në BE

Mesazhi i përvitshëm i Uashingtonit për ditën kombëtare të Serbisë anashkalonte këtë herë përmendjen e dëshirës për anëtarësimin e saj në Bashkimin Europian, gjë që nuk ka munguar më parë në deklarata të ngjashme.





Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson i përcolli Beogradit urimet më të mira dhe shpresat për “një të ardhme të begatë”, por ky detaj nuk figuronte gjëkundi në mesazhin e tij. Mediat kosovare e interpretuan formulimin e Tillerson-it si sinjalin e ndryshimeve që do të sjellë administrata e re amerikane krahasuar me mbështetjen e Obama-s për aderimin në BE.





Deklarata e kryediplomatit, mund ta gëzojë Kremlinin që po përpiqet prej kohësh të riktheje ndikimin historik të Moskës në Serbi e më gjërë në Ballkan.





Në letrën e kësaj javë, Tillerson lavdëronte “përpjekjet e vazhdueshme të Serbisë për të promovuar reformën ekonomike, për të forcuar edhe më tej sundimin e ligjit dhe për t’i përmirësuar marrëdhëniet me fqinjët e saj”, të cilat i përshkruan si gurëthemelin e “stabilitetit rajonal dhe zhvillimit ekonomik”.