Sekretari Politik i LSI, Nasip Naço: Misioni ynë është shërbimi ndaj komunitetit dhe integrimi i Shqipërisë

Në Berat, Ura Vajgurore, Poliçan, Kuçovë e Skrapar, takime aktive e të frytshme me strukturat dhe të zgjedhurit





Janë një sërë takimesh që në çdo fundjavë sekretari politik I LSI, Z. Nasip Naço realizon me anëtarët e simpatizantët e kësaj force politike në Qarkun e Beratit, në lagjet e qyteteve e të fshatra të Njësive Administrative që janë në përbërje të pesë Bashkive, Berat, Kuçovë, Ura Vajgurore, Poliçan e Skrapar. Por ajo që të bije në sy në këto takime nuk është vetëm puna me strukturat e kësaj partie, por ajo simpatizantët dhe të quajturin elektoratin gri. Nisur nga këto takime sekretarit politike Naço pohon se në fakt gjatë takimeve puna fillon me rifreskimin e organizatave në lagje të qyteteve dhe thuajse në të në fshatrat e bashkive përkatëse. Në shumë raste sekretari politik i LSI-s Naço rëndësi të veçantë i ka treguar takimeve me simpatizant dhe elektoratin gri me qëllimin e vetëm atë të ofrimit të këtij elektorati me lëvizjen socialiste për integrim. Fundjavë e ngjeshur pune kjo që sapo lamë pas për dyshen drejtuese të LSI-së për Qarkun e Beratit, Naço-Rehovica. Takimi I parë me strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim filloj në Bashkinë Poliçan, ku në thelbin e saj kishte rifreskimin e strukturave, shtimin e radhëve me anëtar të rinj, bashkërendimi punëve dhe i strukturave si dhe bashkërendimi me LRI-në dhe LGI-në. e ndërsa problem i parë krijohet i detyruar edhe për rrjedhojë të reformës administrative, pasi tashëm kanë ndryshuar edhe pozicioni dhe qendrat e Njësive Administrative të bashkangjitura në bashkitë jo si më pare. Zoti Naço theksoi, se problem i dytë është i nevojshëm, për të çuar më përpara kauzën tonë të fitores në zgjedhjet e qershorit 2017. Po gjatë takimit u konkludua për probleme duke dhënë në njërën mënyrë apo në tjetrën edhe llogaridhënie për punë e bërë me strukturat dhe me pranimet deri në këto moment. Edhe pse puna e mirë konsiston në rritjen e numrit të anëtarësisë me element të rinj. Sërish u vërejtën disa probleme që kanë çaluar gjatë kësaj periudhe kohore, por që nuk kanë qenë pengesë madhore. Në këtë takim Vjollca Lulaj e vuri theksin tek koordinimi punëve mes anëtarëve dhe tek puna që secili anëtar i LSI, duhet të bëjë për secilin votuese duke filluar nga familja e tij, ndërsa shtoj se ende na mbetet punë për tu bërë në të ardhme e shkurtër që na kam mbetur në këto 5 muaj.





