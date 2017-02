Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, z. Endrit Braimllari, takim me strukturat e LSI-së në Berat

Braimllari: Vendi ka nevojë për një politikë me bashkëpunuese e konsensuale

Braimllari: Për një politikë larg konfliktit dhe me afër shërbimit qytetar

Braimllari: LSI e fokusuar te stabiliteti, qëndrueshmëria, mirëqenia e shërbim për çdo qytetar

Braimllari: Të zbatojmë meritokracinë dhe të forcojmë rolin e lsi-në

Braimllari: Vendimet që marrim të jenë sa më kolegjiale dhe gjithëpërfshirëse





Lëvizja Socialiste për Integrim zhvilloi një takim me strukturat e saj në qytetin e Beratit. Në këtë takim merrnin pjesë Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, z. Endrit Bramllari, anëtari i Kryesisë së LSI-së, z. Nasip Naço, Deputeti i LSI-së, z. Gledjon Rahovica dhe kryetari i Bashkisë Berat, z. Petrit Sinaj.

Takimi u bë në kuadër të organizimit të strukturave të LSI-së ku te pranishëm ishin strukturat drejtuese të Bashkisë Berat.

Në fjalën e mbajtur gjatë këtij takimi, Sekretari i Përgjithshëm i LSI Endrit Braimllari vlerësoi lsi-në e Beratit si një ndër strukturat më të organizuara si edhe për punën që bën me anëtarët dhe qytetarët.

Ndërkaq, z. Braimllari theksoi se vendi ka nevojë për stabilitet dhe për një politikë bashkëpunuese në shërbim të qytetarëve.

“Vendi ka nevojë për një politikë me bashkëpunuese dhe konsensuale për një politikë larg konfliktit dhe me afër shërbimit qytetar. Puna e LSI-së është fokusuar te stabiliteti dhe qëndrueshmëria, mirëqenia e vendit dhe shërbim për çdo qytetar”, - u shpreh Sekretari i Përgjithshëm, duke falënderuar edhe drejtuesit e LS-së së Beratit për punën e palodhur që bëjnë me qytetarët dhe për kontributin e tyre.

“Është kënaqësi të marrësh pjesë në takim me strukturat e LSI-së së Beratit, pasi lsi-ja e Beratit është një ndër strukturat tona më të organizuara dhe për këtë doja t’ju falënderoja për punën e palodhur që bëni çdo ditë në bazë me anëtarët dhe simpatizantët e lsi-së, por dhe me qytetarët. Falënderoj gjithashtu Nasipin, Gledjoni dhe Petritin për kontributin që japin për LSI-në në Berat”, - shtoi z. Braimllari.

Gjithashtu, Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së u shpreh se duke aplikuar meritokracinë do të forcohet roli i lsi-së, që vendimet të jenë sa më kolegjiale dhe gjithëpërfshirëse.