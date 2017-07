Rritja e çmimit të ujit, Paskali: Dorëhiqem si nënkryetare e Këshillit Bashkiak

Një ditë pas votimit për rritjen me 20 lekë të çmimit të ujit, nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës nga radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Brunilda Paskali ka njoftuar dorëheqjen nga ky post. Në një deklaratë për mediat, Paskali ka deklaruar se ky vendim vjen për shkak të “partneritetit individual” të këshilltarëve të LSI me PS, për të miratuar rritjen e çmimit të ujit në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. “Bashkëpunimi i deritanishëm institucional mes LSI dhe PS u zëvendësua me partneritetin individual të dy këshilltarëve që kanë vepruar në kundërshtim me qëndrimin e LSI. Misioni në opozitë i LSI më obligon aktin e dorëheqjes si detyrim ndaj qytetarëve që i kanë besuar LSI-së qeverisjen”, ka deklaruar Paskali. Më tej Paskali tha se tani ajo është në opozitë dhe se do të vazhdojë betejën aty duke mbështetur këshilltarët e LSI-së në Këshillin Bashkiak. “Si nënkryetare e Bashkisë së Tiranës, jam përpjekur të bëjë më të mirën për këtë bashki. Tani jemi në opozitë. Falënderoj grupin e këshilltarëve të LSI-së”, tha ajo.