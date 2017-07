Rrëfimi i parë i Presidentit: Nga ora 18:00 bashkëpunoj me të gjithë

Shkëputja e LSI-së nga koalicioni me Partinë Socialiste nuk ishte shkëputja më e mirë e mundshme dhe kjo pasoi në fushatë edhe një gjuhë të ashpër mes dy forcave politike.





Por, në Top Story me Sokol Ballën, në intervistën e parë të dhënë si President i Republikës, Ilir Meta thotë se është detyrim kushtetues dhe qytetar bashkëpunimi me të gjithë faktorët e tjerë politikë, përfshirë këtu edhe Edi Ramën.