"Rikthehet skallëria në Vlorë", Berisha zbulon fakte tronditëse nga spitali psikiatrik

Ankesa të shumta shkojnë përditë në adresë të ish kryeministrit Sali Berisha.

Sot në profilin e tij ai ka postuar një ankesë të sanitarëve që punojnë në spitalin psikiatrik në Vlorë, të cilëve nuk u jepet leja vjetore si dhe nuk u paguhen orët shtesë të turnit të natës.





“Rikthehet skllavëria ne shtetin e Norieges dhe fillimisht ne zonën e tij elektorale? Lexoni mesazhin e santiares dixhitale!!”, shkruan Berisha.





Mesazhi i plote i pakorrektuar





"Pershendetje





Z.Sali Berisha