Reforma/ Nishani mbështet Vasilin për ONM-në në takimin me Lu e Vlahutin

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka takuar sot ambasadorët Lu dhe Vlahutin për reformën në drejtësi.





Sipas deklaratës zyrtare, Nishani ka mbështetur shqetësimin e Petrit Vasilit në lidhje me ushtrimin e detyrave të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.





LSI ka shprehur rezerva për këtë dhe se kompetencat e saj bien ndesh me Kushtetutën. Presidenti Nishani bëri me dije, se duke e konsideruar reformën në drejtësi me rëndësi jetike për vendin, e ka mbështetur që në gjenezë, si nismëtar i procesit, duke kulmuar me miratimin konsensual në Parlamentin shqiptar të paketës kushtetuese.





Nishani theksoi se e konsideron shumë të rëndësishme mbështetjen konsensuale edhe të fazës së zbatimit të kësaj reforme, duke iu përmbajtur detyrimit të të gjitha palëve për të respektuar në gërmë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.