Kryeministri Edi Rama ka reaguar menjëherë pas seancës së jashtëzakonshme, që u mblodh për Komisionet e Vettingut dhe zgjati vetëm pak minuta. Ai ka përdorur rrjetin social Facebook ku bën me dije se Shqipërinë dhe Vetting-un nuk mund ta ndalë askush. “Procesi i zbatimit të Ligjit të Vetingut nisi me votën e Kuvendit sapo. Mund ta vonojnë po as Vetingun as Shqipërinë nuk e ndalojnë dot”, shkruan Rama.