Reagon edhe Petrit Vasili për marrëveshjen “Rama-Basha”

Edhe pse marrëveshja Rama-Basha i ka shkaktuar disa “dëme” pasi shumë ndryshime pritet të ndodhin në qeveri, kryetari i LSI-së, Petrit Vasili është shprehur i kënaqur për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Ai ka postuar një status në Facebook ku ka shprehuh qëndrimin e tij për ktë pakt.

Reagimi i Kryetarit te LSI, z.Vasili ne Facebook .

Vasili: Jam i kenaqur qe me ne fund u arrit marreveshja qe luftova deri ne fund. Jam i kenaqur edhe qe opozita do te mare pjese ne zgjedhje. Clirimi nga detyrimet burokratike me jep gjithe kohen qe t'i dedikohem fushates per te nxjerre LSI-ne force te pare. Shpresoj qe ne keto 7 dite te cmuara te shtyrjes se zgjedhjeve, opozita do te realizoje objektivat e saj per standarde te larta ne zgjedhje, luften kunder droges dhe dekriminalizimin.