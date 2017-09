Raporti i OSBE për 25 Qershorin, reagon Zguri: Nuk është buqetë me lule për asnjë!

Kryetari i KQZ-së, Klement Zguri, ka komentuar sot raportin përfundimtar të OSBE/ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017 në Shqipëri, të cilin Zyra e OSBE-së e publikoi nje ditë më parë.





Zguri vlerësoi qendrimin dashamirës të OSBE për punën e KQZ-së gjatë zgjedhjeve të fundit, por theksoi se Raporti me gjetjet e tij "nuk është buqetë me lule për asnjë nga aktorët e zgjedhjeve në Shqipëri."





Deklarata e Zgurit për mediat:

"Në emër të KQZ-së përshëndes publikimin e këtij raporti dhe shpreh mirënjohjen për vlerësimin sa dashamirës, aq dhe frymëzues të punës dhe përpjekjeve të KQZ-së për të drejtuar me përkushtim procesin e vështirë zgjedhor të qershorit 2017.







Raporti vlerëson se, "pavarësisht vështirësive, KQZ-ja ia doli të zbatojë detyrat e veta bazë". KQZ-ja ndjehet e respektuar për këtë vlerësim. Ai formon një themel të shëndoshë për të ecur me sukses përpara.





Raporti çmon sidomos transparencën e veprimtarisë së KQZ-së; "KQZ ishte bashkëpunuese në dhënien e informacionit, veproi me transparencë, me mbledhje publike tëtransmetuara online dhe me pjesmarrjen e rregullt të vëzhguesve, medias dhe përfaqësuesve të partive".





Tek transparenca ne gjejmë forcën tonë, ndaj jemi të kënaqur që kjo gjë vihet re dhe nga vëzhguesit.





Raporti nuk është “buqetë me lule” për asnjë nga aktorët e zgjedhjeve në Shqipëri. Nuk hartohet për këtë qëllim. Për të gjithë, përfshirë KQZ-në, ai është mjet pune, është udhërrëfyes. Ndaj pjesa më e rëndësishme e tij ngelen gjithmonë vërejtjet, kritikat dhe rekomandimet.





Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t’i marrë ato seriozisht si çështje prioritare të agjendës së vet për të analizuar problematikën e hasur gjatë procesit zgjedhor dhe për të hartuar një paketë me propozime për zgjidhjen sa më efikase të tyre.





Për rastet e evidentuara në raport si;





- “KQZ nuk mori masa të qartësonte kundërshtitë (ligjore) lidhur me reklamat elektorale në median audiovizive (private)”, KQZ ka vepruar dhe do të veprojë me rigorozitet në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi, në këtë kontekst, edhe pse KQZ nuk mund të sillej si instance eprore e Parlamentit, mekanizmi ligjor që lejon KQZ-në të qartësojë kundërshtitë, nuk u vu në lëvizje, pasi palët (partitë politike dhe operatorët radiotelevizivë), gjetën zgjidhje alternative.





- Përsa i takon konstatimit se; “KQZ-ja nuk mbajti qendrim të njëllojtë në vendosjen e sanksioneve për shkeljet e kuotës gjinore në listat e kandidatëve”, sqarojmë se vendimet e KQZ-së me sanksionet administrative nuk janë përmbyllur dhe jemi ende brenda afateve ligjore për vendimmarrjen.





Gjithësesi, pavarësisht nga leximi i ndryshëm i këtyre dy situatave faktike, të gjitha vërejtjet e Raportit janë material i çmuar reference për sot dhe për nesër.





Si Kryetar i KQZ-së e siguroj opinionin publik se menjëherë pas zgjedhjeve, institucioni që unë drejtoj, ka nisur punën për riaktivizimin e projektit për ngritjen e Qendrës së Trajnimeve, e cila do të ofrojë trajnime të rregullta dhe do çertifikojë anëtarët potencialë të KZAZ-ve, KQV-ve dhe grupeve të numërimit, për të krijuar rradhën e administratorëve të çertifikuar zgjedhorë(rekomandimi 9). Qendra e Trajnimeve do ketë në kurrikulën e vet, ndër të tjera, cikle të posaçme trainimi për voutesit romë, egjyptianë, si dhe për përfaqësuesit e pakicave kombëtare(rekomandimi 18).





KQZ po bashkëpunon intensivisht me donatorët dhe ekspertë të fushës me qëllim që të bëjë gati pa vonesë aktet e nevojshme nënligjore për një metodologji të shëndetshme të raportimit financiar dhe për akses të plotë në informacionin për financat e fushatës, përpara dhe pas datës së zgjedhjeve (rekomandimi 16).