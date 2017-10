Rama tregon takimin me plakun demokrat në Vlorë: Ç’më tha për timonin, tepsinë dhe kazanin

Kryeministri Edi Rama është shkëputur sot nga dëgjesat publike ndërsa u bë sot mysafir për drekë i një familje në Kaninë të Vlorës.





Teksa diskutonte me të pranishmit në tavolinë në familjen e Viron Micit, Rama tregoi një histori interesante me një të moshuar që e kishte takuar në Lungomare në Vlorë. Ai tha se i moshuari ishte demokrat, por që kishte zgjedhur të votonte PS-në, vetëm për tri fjalë që Rama kishte përdorur gjatë fushatës; timon, tepsi, kazan.