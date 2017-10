Rama tek Universiteti Bujqësor, Panariti: Pse shkon kur nuk e përfill për asgjë...Apo ke hallin e buldozierëve

Kryeministri Edi Rama ishte sot në Unviersitetin Bujqësorë të Tiranës me rastin e fillimit të vitit të ri akademik.





Këtë vizitë të Ramës në kampusin e UBT-së, e ka komentuar dhe ish Ministri i Bujqësisë, deputeti i LSI, Edmond Panariti. Sipas këtij të fundit, Rama nuk e ka përfillur asnjëherë këtë universitet.





Panaritit duke ngritur një sër pyetjesh retorike arrin në konkluzionin se, Epiqendra e dialogut me profesoret dhe kerkuesit e kesaj qendre ishin mjerisht vetem buldozeret e INUK per pastrimin e kampusit dhe asgjë tjetër...





Statusi i plotë:





Nga Edmond Panariti

Zoti Kryeminister! A u pyet Universiteti i Bujqesise dhe a u shpreh ai per shpartallimin e strukturave te Bujqesise? A u pyet Universiteti per denatyrimin e sherbimit veterinar dhe shnderrimin e tij ne nje atavizem funksional? A u pyet Universiteti per ujerat dhe administrimin e tyre, tashme ne drejtim te paditur? A u pyet per AKU - ne dhe drejtimin e saj?







Jo nuk u pyet dhe as u perfill. Epiqendra e dialogut me profesoret dhe kerkuesit e kesaj qendre ishin mjerisht vetem buldozeret e INUK per pastrimin e kampusit.