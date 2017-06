Rama: S’kam gjë me Voltana Ademin, por duhet përkthyes të merresh vesh me të

Gjatë një bashkëbisedimi me kultivuesit e bimëve medicinave në Malësinë e Madhe, të pranishmit ngritën problemin e bujqësisë dhe përmbytjeve në zonë.





Rama u ndal tek kryebashkiakja e Shkodrës që vjen nga radhët e PD, duke thënë se nuk ka asgjë me Voltana Ademin, por e ka të pamundur të merret vesh me të dhe i duhet përkthyes.