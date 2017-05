Rama: Pse na duhen 71 mandate në zgjedhje

Kryeministri shpjegon marrëveshjen me Bashën dhe miratimin e vetingut dhe shprehet se PS do të fitojë e vetme





Kryeministri Edi Rama e vlerësoi si një moment historik zhbllokimin e vetingut në Kuvend. Gjatë një takimi me fermerët e Manzës në Durrës, Rama tha se tashmë ndodhemi pas një momenti historik, zhbllokimit të vetingut, “që ne luftuam aq shumë dhe natyrisht ia dolëm”. “Në këtë vend politika nuk i ka lënë shumë vend vetes për të qenë e besueshme dhe kur qëllimet e mëdha realizohen, se prapë fitojnë muhabetet e konspiracionit, muhabetet e rakisë: jo po këta u bënë bashkë të falin njëri-tjetrin” etj etj. Vetingu nuk fillonte se PD-ja kishte ikur nga Parlamenti dhe mund të fillonte vetëm nëse PD-ja do të vinte dhe do të bënte atë që bëri, sepse kishte bllokuar komisionet me 50% e saj”, tha Rama, duke shpjeguar edhe marrëveshjen me Bashën





Sipas shefit të qeverisë, anëtarët e organeve të vetingut janë verifikuar nga Avokati i Popullit dhe nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. “Këta njerëz do të ulen në dy komisionet e vetingut dhe do të fillojnë pastrimin e shkallëve të drejtësisë nga drejtësia e korruptuar dhe pastaj, edhe politikanët që kanë bërë zullume do të paraqiten para drejtësisë dhe do të marrin ndëshkimin e merituar. Njerëzit nuk kanë faj se kanë parë shumë, por ky moment nuk ngjan me asnjë tjetër, është një moment që shumëkush dhe brenda nesh nuk e mendonte”, u shpreh Rama. Sipas tij, reforma në drejtësi ka qenë objektiv që në ditët e para të pluralizmit.