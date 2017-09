Rama përgjigjet mbi arsimin e mjekësinë dhe plan për ndërtimin e rrugëve

Në përgjigje të 19 pyetjeve të deputetëve të LSI-së, kryeministri Edi Rama u shpreh se qeveria ka përgatitur një plan konkret për sa i përket infrastrukturës dhe ndërtimin të veprave madhore rrugore.





Projekt madhor që do e sjellim në parlament për sa i përket rrugëve në vend





Bujqësia do të vijojë të mbetet një degë shumë e rëndësishme, qëllimi është që të ecim shumë më shpejt me një riorganizimi tërësor, me një fokus për fermat mbi 5 hektar.





Në lidhje me shëndetësinë do të stimulojmë punësimin e mjekëve në qendrat shëndetësore rajonale.