Rama pas mbledhjes në Velipojë: Fuqizim i shërbimeve, rritje ekonomike 5%

Kryeministri Edi Rama përfundoi mbledhjen informale dy ditore me ministrat e qeverisë së tij, mbajtur në Velipojë. Premtime të shumë dhe përgjigje skeptikëve





Kryeministri Edi Rama bashkë me ministrat e propozuar si pjesë e kabinetit qeverisës, për dy ditë me radhë zhvilluan një takim informal në Velipojë, i cili përfundoi mesditën e sotme. Por në përfundim të këtij takimi, kreu i qeverisë thotë se ndihet gati për të nisur rrugën e re. “Gati për të nisur rrugën e re. Lehtësim drastik i burokracisë për qytetarët dhe biznesin. Fuqizim i shërbimeve. Rritje ekonomike mbi 5% në 2019”, shkruan Rama në Twitter. Ndërkohë pas mbledhjes së djeshme Kryeministri bëri me dije vendimin qeveria e tij e re do ndërmarrë në 100 ditët e para të qeverisjes. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, Rama deklaroi se qeveria e tij e re do t’i japë fund burokracive. “Ginnes: Në një vit burokracia shqiptare kërkon 4.5 milionë certifikata. Konsum skandaloz kohe lekësh nervash që do mbarojë me qeverinë e re. Në çdo rast kur i duhet certifikata e qytetarit, për të dhënë një shërbim burokracia duhet ta sigurojë vetë. Kjo do të bëhet realitet, brenda 100 ditëve të para të mandatit të ri”, shkroi Rama. Ndërsa gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët e ftuar në Velipojë, kryeministri ka folur edhe për marrëveshjen e 18 majit dhe për ndryshimin e Kodit Zgjedhor. I pyetur nga gazetarët e pranishëm Rama la të hapur mundësinë që të arrijë një tjetër marrëveshje me kreun e opozitës Lulzim Basha për zgjedhjet e ardhshme. Dhe në fokus të këtij pakti pritet të jetë reformimi i Kodit Zgjedhor për të cilin ditët e fundit ka insistuar me forcë kryetari demokrat. “Kjo mbetet për t’u parë, për t’u diskutuar. S’kam ndonjë paragjykim për këtë, pavarësisht se ka pasur disa probleme, por marrëveshja dhe ajo çfarë solli është një e mirë e madhe pasi ka prodhuar zgjedhjet më të qeta dhe më të lira. Që nga fakti që territori nuk u ndot me flamuj e postera. Njerëzit e kanë vlerësuar marrëveshjen. S’kam ndonjë kundërshti që ta shohim edhe këtë”, u shpreh Rama.





Rama u përgjigjet kritikëve të Ruçit

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një përgjigje lidhur me gjithë kritikët ndaj emrit të Gramoz Ruçit, i cili është propozuar prej tij si kryetar i Kuvendit. Sipas tij, kush ndihet i provokuar nga zgjedhja e Ruçit si kryeparlamentar, është hipokrit që s’meriton respekt.