Rama: Mos më lini peng të partive të tjera

Partia Socialiste mbyll fushatën në kryeqytet dhe kërkon votat për të qeverisur e vetme





Në takimin përmbyllës në Tiranë, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur ta hapë atë me himnin e flamurit. Edhe pse i ngjirur, Rama ka foluri për ndryshimin që vendi ka pësuar 4 vjet më parë me Shqipërinë sot. “Dëshiroj që ju këtu edhe ata që s’janë të kujtojnë se 4 vjet më parë kryefjala e vendit ishte krimi, që kërcënonte sigurinë e gjithë njerëzve të mirë të këtij vendi. 4 vjet më parë Shqipëria rritej me 0% ekonomia, 4 vjet më parë Shqipëria rrezikonte të binte në gropën thithse, 4 vjet më parë arsimi ishte i degraduar, lulëzonin universitetet që jepnin diploma pa vlerë dhe shkatërronin ëndrrat e shumë studentëve. Figura e policit të shtetit ishte bërë figura më qesharake, 4 vjet më parë rrugët lëngonin, në gropa e njerëzit mezi shkonin në punë. 4 vjet më parë kur ne morëm shtetin në dorë, pamë një mal me borxhe të pashlyera. 4 vjet më parë shqiptarët që fitonin më pak vuanin nga laku i taksës së sheshtë, 4 vjet më parë pastruesja e kryeministrit paguante taksa më të larta se rroga e saj”, tha Rama.