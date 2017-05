Rama bën humor me biznesmenët vlonjatë: Jepjani fjalën këtij demokratit, taksirat që është me PD

Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me operatorët turistikë të qytetit të Vlorës pohoi se shërbimi ndaj qytetarëve dhe turistëve në vend lë për të dëshiruar, ndërsa theksoi rëndësinë se kushtet duhet të përmirësohen.





Ai solli shembullin e shtetit fqinj Greqisë sa i takon turizmit, duke shtuar se ‘grekët e kanë shërbimin e lodhur, por janë ku e ku më mirë se ne’.