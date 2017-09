Rama: Marrëveshja me mua, gjëja më me vlerë që ka bërë Basha në PD

Kryeministri Edi Rama komento sot në emisionin “Top Story” vendimet e para të qeverisë dhe reformat që do të ndërmarrë.





Kryeministri foli dhe për marrëveshjen me Lulzim Bashën. Ai tha se marrëveshja solli një normalizim të situatës politike. Rama vlerësoi Bashën për paktin mes tyre. “Të vetmen gjë me vlerë që ka bërë Basha në jetën e tij në PD është marrëveshja me mua”,- tha Rama. Ai shtoi se “marrëveshja nuk ka qenë mes Ramës dhe Bashës, në kuptimin e personave. Ajo është një marrëveshje që i duhet këtij vendi për të hyrë në shpejtësi të re, në raport me ambiciet, por edhe me nevojat që kanë njerëzit e këtij vendit”.





Pjesë nga intervista:





Keni një preferencë mes Bashës dhe Berishës, duket sikur parapëlqeni Bashën?