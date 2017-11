Rama kërkoi llogari për Himarën, Berisha i nxjerr një video në Kuvend

Pasi kryeministri Edi Rama i kërkoi opozitës vazhdimisht ditën e sotme në Kuvend llogari për Himarën, deputeti i PD, Sali Berisha nxorri një video në iPad-in e tij





“Dua t’i tregoj Noriegës se përsa i përket patetizmit tënd dhe problemit me Greqinë ftoj shqiptarët të dëgjojnë këtë zotëri, ky është Rama duke mbajtur fjalim për Papandreun, antishqiptarin më të madh të rajonit.





Për marrëveshjen e detit do të them kaq, bëre gjithçka me para e korrupsion, anulove një marrëveshje e cila në 1000 gjykata po të dalë …..(Ruçi i ndërpret fjalën).





Më herët Rama e zhvendosi debatin tek çështja e Himarës, por së bashku me kreun e PD, Lulzim Basha përfunduan në batuta, duke folur për domate, kastraveca dhe karrota.





Nga ana e tij, kryedemokrati Basha në asnjë moment nuk i jep përgjigje për çështjen e Himarës, por vijon me akuzat e lidhjes së qeverisë me drogën e krimin.