Rama “izolon” ministrat në Llogara, nis puna për programin

Kryeministri mbledh të zgjedhurit prej tij për t’u përgatitur për ndryshimet e shumta në dikastere dhe vendimet e para





Vetëm disa orë pasi kryeministri Edi Rama i dha fund pritjeve dhe bëri publikë emrat e kabinetit të ri qeverisës, ashtu si katër vite më parë, ata janë mbledhur në një takim jozyrtar në Vlorë. Mësohet se takimi, i cili është parashikuar të zgjasë dy ditë, është thirrur nga vetë kryeministri Rama dhe veç ministrave të rinj në të do të jenë të pranishëm dhe Gramoz Ruçi, emri i propozuar për kryetar të Kuvendit dhe Taulant Balla, i propozuari për kryetar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ky grup parlamentar do të ketë 74 anëtarë, duke pasur mundësinë të miratojë i vetëm projektligjet e dërguara nga qeveria në Kuvend. Në takimin e ministrave të ardhshëm në një vendpushimi në Llogara do të diskutohet edhe mbi skemën e re qeverisëse dhe funksionimin e dikastereve të krijuara rishtazi, përbërjen dhe drejtimin e komisioneve parlamentare, si dhe ristrukturimin e Partisë Socialiste në të gjitha degët. Edhe në nisjen e mandatit të parë, katër vite të shkuara, Rama ndoqi praktikën e mbledhjeve paraprake me ministrat e zgjedhur për të qeverisur. Në bazë të strukturës së shpallur nga kryeministri Edi Rama do të ketë shumë ndryshime në përbërjen e brendshme të ministrive, ndërsa propozuar edhe shkrirja e rreth 40 agjencive dhe institucioneve qendrore. Një punë jo e vogël e pret ekzekutivin e ri për të riformatuar strukturat e brendshme të dikastereve, si dhe për të bërë ndryshimet e duhura në ligjin për buxhetin e shtetit, në mënyrë që të ketë përputhje mes ministrive të reja dhe fondeve përkatëse. Gjithashtu, ndryshime do të pësojë edhe projekt-buxheti i shtetit për vitin 2018, që ka nisur të hartohet tashmë në Ministrinë e Financave dhe që duhet të pasqyrojë ndarjen e re të sektorëve e ministrive. Përveç kësaj, një ndër vendimet e para të Kuvendit të ri do të jetë edhe miratimi i Aktit Normativ për ndryshimet në buxhet, të miratuar nga qeveria disa javë më parë. Në bazë të Kushtetutës, seanca e parë e Kuvendit të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit duhet të zhvillohet rreth datës 10 shtator. Pas mbylljes së procedurave të para, si verifikimi i mandateve dhe zgjedhja e kryeparlamentarit, socialistët do t’i kërkojnë zyrtarisht Presidentit të Republikës, Ilir Meta, të ngarkojë Edi Ramën me formimin e qeverisë së re. Do të jetë Rama që duhet të dërgojë në Presidencë emrat e ministrave, të shpallur tashmë, dhe me dekretet “në dorë” të shkojë përpara deputetëve për të marrë votëbesimin. Kryeministrit dhe ministrave të tij do t’u duhet të kthehen në Presidencë, ku përpara Ilir Metës do të bëjnë betimin, i domosdoshëm për nisjen e detyrës. Vetëm më pas, shefi i qeverisë do të mund të nisë realisht zbatimin e premtimeve të deklaruara në mënyrë publike, gjatë fushatës apo në mbledhjen e fundit të Asamblesë Kombëtare.





Analistët: Rama nuk foli për ekonominë