Rama fton demokratët: S’ju kërkoj të vini në PS, por të bashkoni votat me ne në 18 qershor

SHKODER- Ashtu siç dihet tashmë, Shkodra njihet si bastion i të djathtëve, ndaj dhe kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje demokratëve të këtij qarku që të bashkojnë votat me PS në zgjedhjet e 18 qershorit.





“Ata që votojnë PD, ta pranojnë që partia që kanë votuar, ju mohoi mundësinë atyre, fëmijëve të tyre, që të jetojnë në një botë ku drejtësia është e barabartë për të gjithë. Si mundet që një sipërmarrës të pranojë që ata që udhëheqin PD, janë të lidhur si mishin me thojini, me gjykatat dhe vendimet e korruptuara të gjykatësve. Si mundet ata? Vota e 18 qershorit është shumë më tepër sesa një votë për PS. Unë s’u them atyre që të bëhen me PS.”, tha Rama.