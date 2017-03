Rama flet për shkarkimin e ministrave

Kryeministri Edi Rama ashtu sikurse kishte paralajmëruar, në komunikim e tij javor në Facebook ka treguar arsyet e shkarkimit të katër ministrave të qeverisë.

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, Ministri i Punëve Sociale Blendi Klosi, ai i Reformës Vendore Blendi Çuçi dhe ai i Brendshëm Saimir Tahiri, janë shkarkuar gjatë ditës së sotme, ndërkohë që zëvendësuesit e tyre ende nuk i ka bërë të ditur.

Rama ka hedhur poshtë të gjithë aludimet se këto zëvendësime janë kërkuar nga aleati i tij Meta. Ai gjithashtu ka thënë se këto ndryshime janë politike dhe nuk vijnë si kërkesë e protestës së opozitës.

Rama ka saktësuar faktin se katër ministrat e larguar do të fokusohet tek fushata e partisë socialiste.

“24 orët e fundit keni dëgjuar pafund teori konspirative për ndryshimet në qeveri, por unë do ju tregoj të vërtetën”- kështu e ka nisur kryeministri komunikimin e tij në Facebook.

Rama ka shprehur vlerësim të lartë për të katër ministrat që janë larguar sot.

“Dua të shpreh konsideratën time për të katërt ministrat. Duke nisur nga i pari, Saimir Tahiri, kampioni ynë i cili ktheu policinë nga ajo që ishte në institucionin më të besuar. Duke vazhduar me Blendi Klosin i cili vazhdoi përpara stafetën që mori nga Erion Veliaj. Ilir Beqaj, më i kritikuara nga kompanitë farmaceutike që iu hoq licenca në mënyrë të drejtë. Dhe në fund, por jo më pak i rëndësishmi, Bledi Çuçi i cili udhëhoqi reformën historike administrativo-territoriale.”